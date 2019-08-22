تطهير عدد من المواقع في الضالع بعد تمشيطها بالأسلحة الثقيلة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع

تمكن ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، من تأمين العديد من المواقع العسكرية التي كان يتحصن فيها مرتزقة العدوان في مديرية الازراق بمحافظة الضالع اليمنية.

وأوضح مصدر عسكري أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع وتحصينات المرتزقة في مديرية الأزارق سبقها تمشيط بالأسلحة الثقيلة”، مؤكداً أن “العملية أدت إلى تطهير العديد من المواقع وقتل وجرح عشرات المرتزقة وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة”.

وأشار المصدر إلى أن “العملية استكمالا للعمليات العسكرية السابقة والتي تمكن خلالها الجيش واللجان الشعبية من تطهير مساحات واسعة في مديريتي قعطبة والأزارق بمحافة الضالع”.