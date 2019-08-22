الخميس 22 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم قصفا عنيفا بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

Advertisements مصادر عسكرية ميدانية في منطقة الجبلية تحدثت أن قصف المليشيات استهدف مواقع القوات المشتركة منذ ساعات الصباح الأولى واستمر حتى وقت الظهيرة. واوضحت المصادر ان المليشيات قامت بأستخدام قذائف مدفعية الهاون عيار 120 وعيار 82 و قذائف الدبابات ومدفعية B10 ، واستهدفتها بمعدلات البيكا وسلاح .14.5 وسلاح 12.7 وغيرها من الأسلحة الثقلية والمتوسطة. خروقات مليشيات الحوثي المتواصلة للهدنة الأممية التي بدأت في ديسمبر الماضي ازدادت وتيرتها ، في الوقت الذي أثبتت فيه تلك المليشيات تمردها على كل الاتفافيات والمعاهدات الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف حوثي بمختلف الأسلحة لمواقع المشتركة في الجبلية بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.