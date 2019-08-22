الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة

الخميس 22 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الحديدة - الخليج 365 عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية ظهر اليوم قصفها على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة بإستخدام قذائف المدفعية الثقيل والأسلحة المتوسطة.

Advertisements وذكر مصدر عسكري ميداني أن مليشيات الحوثي أطلقت قذائف المدفعية الثقيلة صوب مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس باستخدام مدفعية الهاون عيار 120 وعيار 85 و سلاح م.ط 23. وأضاف المصدر ان المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على مواقع القوات المشتركة من معدلات البيكا وسلاح 14.5 و 12.7 وغيرها من الاسلحة الرشاشة . يذكر ان الخروقات الحوثية للهدنة الأممية متواصلة في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، ضاربة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط وترفض الإلتزام ببنود اتفاقيات مفاوضات السويد التي تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار بالحديدة.

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