حضرموت.. البحث الجنائي يلقي القبض على إفريقي متهم بقضية قتل في بلاده

الخميس 22 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمحافظة حضرموت، من القبض على متهم بقضية قتل يحمل جنسية دولة أخرى من القرن الأفريقي.



وبحسب مصادر أمنية، فقد قام المتهم بقتل أحد المواطنين في بلاده وبعدها فر هاربا إلى اليمن.

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وكانت إدارة البحث الجنائي بمحافظة حضرموت قد تلقت بلاغا من مواطن آخر من نفس الجنسية، يفيد فيه بوجود المتهم بواقعة القتل بمحافظة المهرة حيث يعمل هناك .

وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة عملها بالتواصل مع قيادة أمن محافظة المهرة لإحضار المتهم إلى حضرموت وتعاملت الأجهزة الأمنية بالمهرة بصورة إيجابية مع البلاغ وقامت بعمليات البحث والتحري عن المتهم قبل أن تتمكن من إلقاء القبض عليه وتسليمه لإدارة البحث الجنائي بحضرموت .

وعقب التحقيق مع المتهم بإدارة البحث الجنائي بحضرموت حول واقعة القتل الذي قام بها في بلده، اعترف بارتكابه الجريمة.

وبعد استكمال التحقيقات، تم تسليم المتهم إلى سفير بلاده في اليمن بحضور مدير عام مكتب وزارة الخارجية بحضرموت حيث تمت عملية تسليم المتهم بمكتب الهجرة والجوزات بميناء المكلا حيث من المقرر أن يتم ترحيله منها لتقوم باستلامه الجهات المعنية داخل بلاده بعد أن يصل إليها.