- 1/2
- 2/2
الخميس 22 أغسطس 2019
جمال محسن
كتب
الخليج 365
أكد المحلل السياسي اليمني جمال باراس انتماء عدد من أعضاء الخلية المشكلة لإدارة الأزمة في عدن إلى حزب الإصلاح التابع لتنظيم الإخوان، وهم الفريق علي محسن الأحمر، ووزير الدفاع محمد علي المقدشي المحسوب على الإخوان منذ فترة طويلة، والشخص الثالث هو سلطان البركاني، وهو شمالي تحالف مع حزب الإصلاح من أجل انتخابه كرئيس لمجلس النواب، وآخرهم وزير الداخلية أحمد المسيري الذي له علاقات قوية بقطر وله تصريحات قديمة تؤكد ذلك.
وأضاف باراس لـموقع 24 أن رفض الحكومة اليمنية الشرعية الاجتماع مع المجلس الانتقالي قرار مفاجئ، في الوقت التي أكدت فيه الحكومة اليمنية قبل عدة أشهر استعدادها للجلوس مع الحوثيين، وكان من باب أولى أن يلتقوا الجنوبيين الذين ساندوا الحكومة الشرعية اليمنية.
ولفت السياسي باراس إلى أن الموقف في حكومة عبد المعين يؤكد أن هناك أطرافاً داخل الحكومة تعمل على توسيع الخلاف والأزمة، ولابد أن نشير إلى أن المجلس الانتقالي يؤكد على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأكد شدد باراس على أن القرار لا أحد يعرف فائدته التي ستعود على الحكومة اليمنية، ويجب أن تتجه الحكومة لمصلحة الشعب اليمني وأبناء المناطق المحررة أخيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال محسن: خلية أزمة عدن المشكلة من قبل الشرعية تضم عناصر إخوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.