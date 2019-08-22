جمال محسن: خلية أزمة عدن المشكلة من قبل الشرعية تضم عناصر إخوانية

الخميس 22 أغسطس 2019

جمال محسن

كتب الخليج 365

أكد المحلل السياسي اليمني جمال باراس انتماء عدد من أعضاء الخلية المشكلة لإدارة الأزمة في عدن إلى حزب الإصلاح التابع لتنظيم الإخوان، وهم الفريق علي محسن الأحمر، ووزير الدفاع محمد علي المقدشي المحسوب على الإخوان منذ فترة طويلة، والشخص الثالث هو سلطان البركاني، وهو شمالي تحالف مع حزب الإصلاح من أجل انتخابه كرئيس لمجلس النواب، وآخرهم وزير الداخلية أحمد المسيري الذي له علاقات قوية بقطر وله تصريحات قديمة تؤكد ذلك.

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وأضاف باراس لـموقع 24 أن رفض الحكومة اليمنية الشرعية الاجتماع مع المجلس الانتقالي قرار مفاجئ، في الوقت التي أكدت فيه الحكومة اليمنية قبل عدة أشهر استعدادها للجلوس مع الحوثيين، وكان من باب أولى أن يلتقوا الجنوبيين الذين ساندوا الحكومة الشرعية اليمنية.

ولفت السياسي باراس إلى أن الموقف في حكومة عبد المعين يؤكد أن هناك أطرافاً داخل الحكومة تعمل على توسيع الخلاف والأزمة، ولابد أن نشير إلى أن المجلس الانتقالي يؤكد على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكد شدد باراس على أن القرار لا أحد يعرف فائدته التي ستعود على الحكومة اليمنية، ويجب أن تتجه الحكومة لمصلحة الشعب اليمني وأبناء المناطق المحررة أخيراً.