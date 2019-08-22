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بن بريك يشيد بمستوى التمثيل للوفد الذي حضر حوار جدة
الخميس 22 أغسطس 2019
صورة الوفد
كتب
الخليج 365
أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الشيخ هاني بن بريك، أن الزبيدي لبى دعوة المملكة السعودية على أعلى مستوى.
وكتب بن بريك، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: "تثميننا وتقديرنا لدعوة بلدنا المملكة العربية السعودية يتجسد بمستوى التمثيل للوفد الذي حضر يتقدمهم سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي وفي معيته أربعة من أعضاء هيئة الرئاسة".
وتابع: "بينما كان الكثير يشير بمستوى أقل ولكن الرئيس عيدروس أبى ذلك وقال سنذهب لبلدنا السعودية ونلبي دعوتها على أعلى مستوى".
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