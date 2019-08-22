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مصرع العشرات من المليشيا بعد محاولة تقدم فاشلة في الحديدة

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اليمن العربي-الحديدة 0 تبليغ

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الخميس 22 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

مصرع العشرات من المليشيا بعد محاولة تقدم فاشلة في الحديدة

كتب

الخليج 365-الحديدة

قالت مصادر ان العشرات من مليشيا ايران الحوثية لقيت مصارعهم في الحديدة بعد محاولة تقدم فاشلة.

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وحاولت المليشيا التسلل صوب المواقع المحررة في مستشفى 22 مايو وجنوب مدينة الصالح داخل مدينة الحديدة.

وأشارت المصادر، إلى أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لمحاولة التسلل الفاشلة، موضحة أنها كبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ولفتت المصادر، إلى أن باقي عناصر المليشيا الحوثية المشاركة في الهجوم فرت إلى مواقعها مخلفة وراءها جثث قتلاها.

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