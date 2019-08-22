أنباء عن وساطة سعودية في شبوة لتجنيبها الصراع 

الخميس 22 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
قالت مصادر محلية إن وساطة سعودية وصلت الى شبوة لتجنيب مدينة عدتق الصراع المسلح.
ويطالب ابناء شبوة ان تحل النخبة الشبوانية محل المعسكرات لتأمين المدينة من الاعمال التخريبية.
وذكرت المصادر أن اللجنة وصلت الیوم إلى مدینة "عتق" قادمة من محافظة "مارب" حیث مقر قیادة قوات التحالف في المناطق الشمالیة والشرقیة الیمنیة.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة وصلت لمطار عتق ولم تلتق حتى اللحظة بالمحافظ الذي لا یزال في لقاءات متواصلة بالمشایخ والشخصیات الاجتماعیة في المحافظة لتدارس الوضع.
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