متابعون: تنامي العلاقة بين السعودية والإمارات عزز قوة ومتانة البيت الخليجي

الخميس 22 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب خاص_الخليج 365

بلغ التعاون السياسي والعسكري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ذروته في السنوات الأخيرة.



ونظرا إلى الانسجام بين قادة البلدين انتصرت أفكار العروبة والاستقلال والحرية والحق.

ويقول متابعون إن تنامي هذه العلاقة يعزز قوة ومتانة البيت الخليجي الواحد بما ينعكس خيرا على جميع شعوب المنطقة والشرق الأوسط.

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ويضيف المتابعون، أن لتعاون والاحترام والتنسيق المتبادل بين السعودية والإمارات تطور ليكتسب أهمية خاصة وبات شراكة استراتيجية تامة لمواجهة التحديات والتعامل مع مختلف القضايا.

وبحسبهم فقد قد أثمر هذا التعاون في السنوات الأخيرة بحفظ أمن وسلامة واستقرار المنطقة عبر إحباط المخططات والمآرب التي تستهدف دول المنطقة من الخاصرة اليمنية.

ويرى المتابعون أن الرد العربي وتقديم التضحيات الطاهرة التي اختلط فيها دم الشهداء الطاهر من البلدين كان دليلا كبيرا على ما يجمع البلدين من تآخٍ وتعاون وتنسيق قل نظيره.

ويؤكد المتابعون أن العلاقة بين البلدين دائمة التطور وتكتسب المزيد من التنسيق والتعاون المضطرد لتلبية الطموحات.

ويشير المتابعون إلى أن التحالف والثبات في التعامل مع القضايا المصيرية كافة رسخ دول الخليج العربي كمرجعية عالمية واكتسبت احتراما منقطع النظير.