بن بريك: خطأنا التاريخي الأعظم كان في يمننة الجنوب الخميس 22 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 ـ متابعات قال نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، إن الخطأ التاريخي الأكبر الذي ارتكبه الجنوبيون لم يكن في الوحدة؛ لأن الوحدة كانت أمل كل عربي.

Advertisements وأضاف أن تجربة الوحدة مع اليمن كانت الأمر من كل تجارب الوحدة العربية. وتابع: ولو كان في اليمن - الشمال - عقلاء ونوايا سليمة كانت مخالصة كما صنع عبدالناصر مع سوريا. وختم بن بريك تغريدته بالقول: خطأنا التاريخي الأعظم كان في يمننة الجنوب.

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