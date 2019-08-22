هذا ما قاله الجيش الامريكي حول حديث الحوثيين اسقاط طائرة "درون" في ذمار

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب الخليج 365-صنعاء

قال الجيش الامريكي امس انه يحقق في إسقاط الحوثيين الموالين لإيران إحدى طائراته المسيرة في أجواء اليمن.



وذكر المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط أن الجيش «يحقق في معلومات بشأن هجوم على طائرة مسيرة كانت تعمل في مجال جوي مسموح به في اليمن»وفقاً لما نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع المتحدث اللفتنانت كولونيل إيرل براون في بيان: «إن الإعمال الاستفزازية لإيران ودعمها للمجموعات المسلحة مثل الحوثيين، يمثلان تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة واستقرار شركائنا».

ونشر الحوثيون على «تويتر» صوراً تظهر فيها كتلة من النار ليلاً قالوا إنها لطائرة مسيرة أميركية أسقطت في منطقة دمر، جنوب شرقي صنعاء.

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وقال الحوثيون إنهم دمروا الطائرة المسيّرة بصاروخ من صنعهم. كما وزعوا صوراً لبقايا طائرة تحمل أحرفاً بالإنجليزية.

وكانت «رويترز» نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهما إن الطائرة المسيرة من طراز «إم كيو - 9»، أسقطت فوق محافظة ذمار باليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر أحد المسؤولين أن الطائرة أُسقطت فيما يبدو بصاروخ أرض - جو، وأضاف: «الحوثيون على ما يبدو أطلقوا الصاروخ بمساعدة إيران»، متابعاً: «رغم أن فقدان طائرة مسيرة مسألة مكلفة، فإنها حدثت من قبل، ومن غير المرجح أن يترتب عليها أي رد فعل كبير من واشنطن».

وكان متحدث عسكري باسم الحوثيين قال في وقت سابق إن الدفاعات الجوية للحركة أسقطت طائرة أميركية مسيرة.

وتنفذ القوات الأميركية من حين لآخر ضربات جوية بمقاتلات أو طائرات مسيرة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.