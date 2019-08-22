اشتباكات بين حراسة سعودية في القصر الرئاسي ومسلحين في عدن الخميس 22 أغسطس 2019 كتب الخليج 365-عدن قالت مصادر محلية في عدن إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين وحراسة سعوديين في احدى البوابات في قصر معاشيق.

وذكرت المصادر أن مسلحين اطلقوا النار على القوات السعودية التي ردت على مصدر اطلاق النيران. وأوضحوا ان المسلحين اطلقوا النار على القوات السعودية من امام البوابة الثانية في معاشيق، فيما استمر اطلاق النار لاكثر من ربع ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات بين حراسة سعودية في القصر الرئاسي ومسلحين في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.