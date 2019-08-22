صحيفة: لا ينكر جهود الإمارات في المين إلا أعمى البصر أو البصيرة

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت صحيفة " الاتحاد " الإماراتية إما أعمى البصر، أو أعمى البصيرة من يشكك في دور الإمارات لإنقاذ اليمن والعمل على ضمان أمنه واستقراره وإغاثة شعبه، والشواهد كثيرة في المكان والزمان.



ولفتت إلى أن الإمارات لم تسأل عندما هبت لنجدة اليمن الشقيق من براثن الانقلابيين " الحوثيين " قبل أكثر من 4 سنوات، إلا عن كيفية إعادة " الشرعية " انطلاقاً من حماية الشعب أولاً وأخيراً.

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وقالت إن دماء جنود الإمارات البواسل التي سالت لتحرير عدن وغيرها من المحافظات سواء من الميليشيات الإيرانية أو الجماعات الإرهابية من " القاعدة" و"داعش"، لم تنتصر إلا لصالح اليمنيين، وتمكين "الشرعية" التي بدلاً من ترسيخ سلطاتها بالحوار البناء، عززت بسياساتها أجواء الانقسام.. لافتة إلى أن ما يحدث في عدن من تطورات مؤسفة، مسؤوليته الأساسية تقع على حكومة لا تريد الاعتراف بضعفها في إدارة شؤونها الداخلية، ولا تسعى إلى تفاهم وتواصل مع متطلبات جميع الأطراف لتحقيق وحدة الصف.

وشددت على أن الإمارات لم تكن إلا داعمة لـ " الشرعية " ولا تزال، لكنها ترفض قطعياً أن تتحول إلى شماعة لفشل حكومة هذه "الشرعية" المطالبة بأن تبحث في داخلها عن أسباب عجزها وتراجعها وأنفاس " الإخوان " التي تتلاعب بها.

وقالت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها من يريد ذكر الإمارات في اليمن، ليسترجع قليلاً من صورة زايد في إعمار سد مأرب، ودماء أبناء زايد في تحرير أرضه من "الانقلابيين" والإرهابيين.. ليستعيد في الأذهان ما لا ينكره فقط إلا الجاحدون الفاشلون.