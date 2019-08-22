التحالف يسقط مسيرتين أطلقهما الحوثيون من محافظة "عمران" باتجاه السعودية

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة "عمران" باتجاه خميس مشيط .

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وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف - في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين .

وذكر أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران في المنطقة ومن يقف ورائها ، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.