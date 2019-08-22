الإمارات تدعم مؤسسة الصرف الصحي في عدن بـ10 محركات غاطسة

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الخميس 22 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
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الخليج 365
استلمت مؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن، 10 محركات غاطسة ضمن اتفاقية وقعت قبل يومين بين ممثل الهلال الأحمر الإماراتي علي الكعبي ومدير مؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن فتحي السقاف.
وأشار السقاف إلى أنه "بدأ اليوم التجهيز لتركيب وتشغيل المحركات غاطس للمياه في آبار المناصرة وبئر أحمد وبئر ناصر حيث سيسهم ذلك برفع انتاج المياه بحوالي 17 ألف متر مكعب".
وشكر السقاف الإمارات على هذا الدعم الذي يأتي ضمن سلسلة مشاريع سبق تقديمها لمؤسسة المياه.
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