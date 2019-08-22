شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : امريكا تصدم "امير قطر" بخبر كالصاعقة وشقيقه الأصغر يرفع الراية البيضاء .. ويسلم نفسة لواشنطن خوفا من الفضيحة .. شــاهد(صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت صحيفة "ذا ?تايمز"? البريطانية، عن كارثة تنتظر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بسبب شقيقه الأصغر خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، بسبب اتهامه بأمر حارسه الشخصي بقتل مواطنين أميركيين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن "السفارة القطرية في واشنطن امتنعت عن الرد على أسئلة وسائل الإعلام التي طالبت السفارة بإجابات واضحة بشأن قضية الأخ الأصغر لأمير قطر".

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وأكد التقرير، أن "السفارة القطرية في أميركا التزمت الصمت كما السلطات في الدوحة نفسها، ولم تصدر أي بيانات تنفي الاتهامات الموجهة لشقيق أمير قطر".

من جانبه، لم يخرج السفير القطري في واشنطن مشعل حمد آل ثاني بأي تصريح يكشف فيه تفاصيل القضية أو توضيح الموقف القطري من الاتهامات والادعاءات الموجهة لشقيق أمير قطر.

وكانت دعوى فدرالية ممثلة عن الحكومة الأميركية أفادت بأن الأخ غير الشقيق لأمير قطر، خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، حاول إجبار حارسه الأميركي على قتل شخصين، كما احتجز طبيباً من كاليفورنيا.

وذكرت وسائل إعلام أميركية وبريطانية عدة، من بينها صحيفة التايمز والديلي كولر، أن الادعاء انتهى من التحقيقات بشأن القضية وأن الأخ غير الشقيق لأمير قطر يحاكم الآن في كاليفورنيا بناءً على دعوى مرفوعة في محكمة فدرالية.