شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : وردنا الان ...عبد الباري عطوان يفاجئ الجميع ويوجه صفعة مدوية للرئيس هادي ويذكره بالنبتة الشيطانية التي افسدت عليه كل شيء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك: Advertisements nbsp;هاجم المفكر والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الباري عطوان الرئيس هادي ووجه اليه اصابع الاتهام بأنه ترك نبتة المجلس الانتقالي الشيطانية تزهر حتى اثمرت وطردت حكومته من عدن.

وقال عطوان في صفحته الشخصية..كان على الرئيس هادي التحرك بسرعة وقوة لوقف المهزلة في الجنوب فور اعلان الزبيدي انشاء المجلس الانتقالي الجنوبي.

لكن للاسف تركه يتحرك وبجواز ديبلوماسي يمني في كل البلدان العربية والاجنبية ليتحدث باسم الجنوب وظلم الجنوب بل وكان يهاجم الرئيس هادي والشرعية خلال جولاته ويشوه صورتها لدى الراي العام العالمي والعربي.

وأضاف يافخامة الرئيس كيف ستحرر الشمال من انياب الحوثي فيما انت عاجز عن توقيف شخص واحد وسجب جواز سفره؟.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد تمكنت من طرد الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن بعد سيطرتها على المعسكرات واقتحام قصر المعاشيق وفرضت امر واقع .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن : وردنا الان ...عبد الباري عطوان يفاجئ الجميع ويوجه صفعة مدوية للرئيس هادي ويذكره بالنبتة الشيطانية التي افسدت عليه كل شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.