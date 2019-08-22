شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن..صدمة كبيرة للرئيس هادي والبركاني بعد تلقيهما طعنة غادرة وضربة موجعة من هذا الشخص الذي يثق فيه الرئيس هادي ثقة مطلقة ( صورة + الاسم ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف مصدر مطلع لـ( نيوز يمن) عن تدخل مدير مكتب رئاسة الجمهورية في تغيير فحوى البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب، والتلاعب ببعض الفقرات الواردة فيه قبل نشره في وكالة سبأ.

وأشار المصدر إلى أن عبدالله العليمي وجه مسؤولي وكالة سبأ الحكومية بذكر الإمارات العربية المتحدة بالاسم بوصفها داعماً للمجلس الانتقالي الجنوبي في أحداث محافظة أبين عدن ، في حين أن البيان الذي تم التوافق عليه بين هيئة رئاسة المجلس تضمن إدانة واضحة لما قامت به ميليشيات المجلس الإنتقالي في عدد من المحافظات الجنوبية ..

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ولفت المصدر إلى أن عبدالله العليمي وبتعليمات من تنظيم الإخوان يتعمد ضرب علاقات البرلمان بالتحالف العربي، ودولة الإمارات تحديدا، وذلك، في تصدير مواقف نيابة عنهم ودون الرجوع إليهم لاذكاء نار الحملة الإعلامية الإخوانية الهستيرية ضد الإمارات.

وكشف المصدر على أن لدى قيادة البرلمان مواقف واضحة من أحداث عدن، وتحاول العمل على ابقاء قناة للتواصل الرسمي مفتوحة مع الإمارات بالاتفاق مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لتخفيف حدة الصراع وإنهاء الإنقسامات القائمة في جبهة الشرعية .

وأعتبر المصدر أن مثل هذه الممارسات تسيء للعلاقات اليمنية الإماراتية، وقد تتسبب في تراجع أبوظبي عن موقفها الحريص على احتواء أحداث عدن بالحوار وبعيدا عن الإقتتال الدموي بسبب الحماقات الإخوانية التي يقوم بها ممثلهم في الرئاسة عبدالله العليمي.