شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : شاهد.. مفاجأة صادمة من قلب السعودية انتحار الأمير السعودي تركي بن عبدالله وهذا ما حدث باللحظة الأخيرة (تفاصيل صدمت كل السعوديين) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر حساب شهير بتسريباته السياسية من السعودية مفاجأة خطيرة، بزعمه أن الأمير تركي بن عبدالله نجل الملك السعودي الراحل والمعتقل منذ 2017 ضمن حملة مكافحة الفساد المزعومة نجى من محاولة انتحار داخل المعتقل كادت تودي بحياته. وقال حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر حيث يتابعه أكثر من 380 ألف شخص، في تغريدته التي رصدتها (وطن) إن الأمير (المعتقل) تركي بن عبدالله نجا من محاولة انتحار خطيرة قبل أيام، كادت أن تودي بحياته. Advertisements نجاة الأمير (المعتقل) تركي بن عبدالله من محاولة انتحار خطيرة قبل أيام، كادت أن تودي بحياته. ٤٤٩ ٩:٥٩ م - ١٩ أغسطس ٢٠١٩ ١٣٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

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