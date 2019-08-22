اليمن لأمريكا : أجوائنا ليست ساحة مفتوحةً للسياحة في الوقت الحاضر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، أن تحليق الطيران الأمريكي في أجواء الجمهورية اليمنية مشاركةٌ فعلية في العدوان، واستباحة لدولة ذات سيادة.

وقال عبد السلام في تغريده لهُ رداً على تصريحات أمريكية حول الطائرة التي جرى اسقاطها فوق الاجواء اليمنية “عدم إدراك الأمريكان لعواقب ما يفعلون إما غباء أو استكبار”، مضيفًا أن” اليمن ليس ساحة مفتوحةً للسياحة في الوقت الحاضر، من ينتهك سيادة بلدنا سيواجه برد”.

وفي وقت سابق قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من نوع إم كيو-9 أسقطت في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء فوق محافظة ذمار باليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار.