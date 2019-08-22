شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن..المجلس الانتقالي الجنوبي يباغت الجميع ويلجأ لهذه الخطوة الماكرة ويقيل الرئيس هادي من منصبه رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نفى مصدر في رئاسة الجمهورية صحة الأنباء المتداولة حول تقديم فخامة رئيس الجمهورية لاستقالته . وأعتبر المصدر أن الوثيقة المتداولة مزورة , غير مستعبدا ان يقف خلفها مليشيات الحوثي الايرانية او عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً. أخبار قد تهمك: Advertisements وطالب المصدر وسائل الأعلام بالتحري والمصداقية فيما تنشره من أخبار والالتزام بالمهنية .

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