شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن ...الرئيس هادي يتلقى قبل قليل خبر صاعق وكارثي سيجعله يقيل الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ويحيلهما الى محاكمة عسكرية عاجلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لم يعد للقوات الشرعية التي يقودها نائب الرئيس علي محسن الاحمر ووزير الدفاع المقدشي اي هيبة او قوة ، فما ان علمت بقدوم قوات تابعة للمجلس الانتقالي الى محافظة شبوة حتى سارعت ترفع الراية البيضاء دون اطلاق رصاصة واحدة وتعلن موافقتها بالانسحاب الى مارب .

فقد أعلنت السلطات المحلية في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، موافقتها على عدد من النقاط المتعلقة بإعادة التمركز والسيطرة العسكرية بالمحافظة.

ونقلت مصادر صحفية محلية ” إن السلطة المحلية في المحافظة وافقت على إنسحاب قوات اللواء ٢١ ميكا والقوات الخاصة من العاصمة عتق باتجاه محافظة مأرب”.

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وأضافت المصادر عن السلطة المحلية “إزالة اي استحداثات عسكرية وأمنية تمت خلال الفترة الماضية لمواجهة قوات النخبة”.

وذكرت المصادر ” أن يتولى الملف الأمني في العاصمة عتق قوات الأمن وقوات النخبة الشبوانية”.

وتابعت المصادر” إبعاد أي عناصر شمالية من كافة التشكيلات والمؤسسات الأمنية والعسكرية في العاصمة عتق”.

وأكدت المصادر ” أنه في هذه اللحظات يتم البدء في اجراءات انسحاب اللواء ٢١ ميكا وقوات الأمن الخاصة بيحان إلى خارج العاصمة عتق، وتجنيب شبوة إراقة الدماء”.