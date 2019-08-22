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الأمم المتحدة تحذر من احتمال وقف 22 برنامج مساعدات لليمن

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الأمم المتحدة تحذر من احتمال وقف 22 برنامج مساعدات لليمن

الخميس 22 أغسطس 2019

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الأمم المتحدة تحذر من احتمال وقف 22 برنامج مساعدات لليمن

كتب

الخليج 365

حذرت الأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء، من أن 22 برنامج مساعدات "لإنقاذ الحياة" سيضطر للتوقف في اليمن خلال الشهرين المقبلين إذا لم تدفع دول ما يزيد على مليار دولار كانت تعهدت هذا العام بتوفيرها لصالح اليمن.

 

وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأودت حرب اليمن المستمرة منذ أربعة أعوام بعد انقلاب جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران، بحياة عشرات الألوف وجعلت الملايين على شفا مجاعة.

 

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وتعهدت الدول المانحة في فبراير بقديم 2.6 مليار دولار لمساعدة اليمن، لكن ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن قالت إنه تم دفع أقل من نصف هذا المبلغ حتى الآن.

 

وقالت الأمم المتحدة إن من بين 34 برنامج مساعدات رئيسيا، لم يتم تمويل سوى ثلاثة فقط لهذا العام وإن 22 برنامجا "لإنقاذ الحياة" مهدد بالتوقف في غضون شهرين.

 

وأضافت جراندي في بيان "نحتاج بشدة للأموال التي تم التعهد بتقديمها. عندما لا تأتي الأموال، يموت الناس... ينفطر القلب عندما ننظر إلى أسرة ونقول، ليس لدينا أموال للمساعدة".

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