التحالف يعلن إسقاط طائرتين حوثيتين بدون طيار باتجاه بالسعودية

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التحالف يعلن إسقاططائرتين حوثيتين بدون طيار باتجاه بالسعودية
الخميس 22 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الخميس، اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط بالسعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي "إن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".
وأكد أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك، للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
وبين أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.
وأشار إلى أن حجم الخسائر بالمليشيا في عناصرها الإرهابية، والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة، سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.
وشدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه مليشيا الحوثي، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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