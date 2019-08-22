شكرا لقرائتكم خبر عن بالمايوه في شوارع السعودية .. بعد قيام الفتيات بثورة في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بـ‘‘البناطيل في الجامعات’’ خرجن الى الاسواق بالمايوهات... شاهد إلى أين وصلت الأمور؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل هاشتاق “#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات” للتريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، وتفاعل معه المغردون. يأتي ذلك بعد دعوات أطلقها مغردون للسماح للطالبات بإرتداء البناطيل في الجامعات وتصدر الهاشتاج تريند تويتر بعد فترة وجيزة من إطلاقه. Advertisements وشهد تفاعلًا كبيرًا وتباينًا في أراء المغردين حيث أكدت أحدى داعمي الهاشتاج” يهمني أنا كطالبة اللبس اللي أرتاح فيه مو ترتاح عيون الأمن منه وقالت أخرى المفروض نخرج وقت ما نبي وملابسنا على كيفنا والأمن يشيلونهم خلاص. وتساءلت أخرى ” مو نزل قرار قبل فترة بحرية اللبس في الجامعات ؟ ليش محد طبقة؟ وقالت مغردة ” إذا جينا عن الستر في البنطلون استر بدون نقاش على الأقل السيقان متغطية عكس التنورة أسبابكم ما هي مقنعة ولا راح تكون . وفي الجهة الأخرى إنتقد حساب على تويتر الهاشتاج وقال ” بكرة يجون نطالب بلبس المايوهات في السوق، المراهقات مدرعمين كذا ناس تبي الفضايح ويبون يصيرون مثل دبي يا عالم السعودية غير ودبي غير .

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