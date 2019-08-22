شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الحوثيين يهاجمون السعودية مجدداً (تفاصيل عاجلة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت قناة العربية السعودية قبل قليل افشال علمية إرهابية حوثية على الحدود السعودية. وقالت القناة في خبر عاجل "اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها #ميليشيات_الحوثي باتجاه مدينة #خميس مشيط". تفاصيل اوفى على هذا الرابط: https://yemensaeed.com/news150855.html Advertisements

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