شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم ناري عنيف لمليشيات المجلس الانفصالي على القوات السعودية في قصر معاشيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر شبكة صوت الحرية ان مليشيات التمرد الانفصالي التابع لما يسمي المجلس الانتقالي شنت هجوم عنيف على البوابة الثالثة في قصر المعاشيق بمدينة عدن . وقال المصادر ان الاشتباكات العنيفة دارت لين القوات السعودية المتواجدة في قصر المعاشيق ومليشيات التمرد الانفصالي الجنوبي بعد عمليات نهب وسلب لمخازن المعاشيق ا. Advertisements واشارت مصادر شبكة صوت الحرية ان الهجوم الناري الكثيف لمليشات الانتقالي المدعومة من دولة الامارات هدفت لاقتحام قصر المعاشيق مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى .

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