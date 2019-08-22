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ورد للتو : شاهد.. مفاجأة من العيار الثقيل من قلب السعودية انتحار الأمير السعودي الكبير تركي بن عبدالله وهذا ما حدث باللحظة الأخيرة (تفاصيل صدمت جميع السعوديين + صور)

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