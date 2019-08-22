شكرا لقرائتكم خبر عن قناة أمريكية تهين هاني بن برك وتحذف تقريرًا له وتتعهد بنشر آخر عن رجل عدن الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إدارة قناة الحرة، حذف تقرير مصور، سبق أن نشرته في منصاتها الرقمية، عن سيرة نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك.

وقالت إدارة التحرير في قناة "الحرة": "التزاما بمبادئنا الصحفية، وبعد مراجعة دقيقة، قررنا في إدارة تحرير "الحرة" حذف التقرير الذي يحمل عنوان "هاني بن بريك رجل عدن الجديد .. من يكون؟"، والذي نشرناه على منصاتنا الرقمية".

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وأوضحت في تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أنها اتخذت هذا القرار تقيداّ منها بأعلى معايير الدقة والأمانة المهنية.

وأكدت أنها ستعمل في الأيام المقبلة على نشر مادة مفصلة، عن شخصية "القيادي بن بريك"، على أن تحسم فيها النقاط مثار الالتباس، اعتمادا على مصادر متعددة، مع منح حق الرد لكافة الأطراف المعنية.

وكانت التقرير قد أثار استياء قيادات ونخب جنوبية، ودفعهم للاحتجاج لدى القناة، لتقوم بحذفه لاحقا، والتعهد بنشر تقرير جديد.