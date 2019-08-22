شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة تجري الان في قصر المعاشيق (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصدر في العاصمة المؤقتة عدن إن اشتبكات عنيفة تدور الآن بالقري من قصر معاشيق.

وأكد مصدر آخر لشبكة أبابيل الاخبارية وجود اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة لكنه رجح ان أصوات الرشاشات قادمة من اتجاه خور مكسر.

وكانت مصادر في الحكومة الشرعية اتهمت قوات المجلس الانتقالي باقتحام قصر معاشيق عصر امس الاربعاء ونهب محتوياته، بعد أيام من استلامها له من قوات الانتقالي إثر وساطة قادتها المملكة العربية السعودية.

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وفي وقت لاحق اصدرت قوات اللواء خامس دعم وإسناد التابعة للمجلس الانتقالي بيانا اوضحت فيه طبيعة الاحداث المتسلسلة التي انتهت بنهب معدات وذخائر واشياء اخرى من قصر المعاشيق بمنطقة حقات.

واتهمت قوات اللواء خامس دعم وإسناد الحماية الرئاسية بعملية النهب ثم فتح الابواب امام المواطنين للنهب.

وجاء في بيان اللواء الخامس ما يلي :-

نود توضيح تفاصيل ما حدث عصر اليوم من أحداث سلب ونهب في قصر معاشيق وحقيقه ما حصل كالتالي ..

حيث انه وبعد سيطرتنا في الاسبوع الماضي على المعاشيق اتت لجان اشرافيه من قبل الاخوة الاشقاء في التحالف العربي وعلى راسهم الاخوة من القوات السعودية.

حيث طلبوا منا الانسحاب من المعاشيق وكافه بواباتها وقيامهم هم بتامينها مع قوات اللواء الاول حمايه رئاسيه بقياده سند الرهوة قائد اللواء

حيث قمنا بالامتثال لذلك تقديرا منا للأخوة الأشقاء من القوات السعودية

وعلى ان تبقى قواتنا على مداخل ومخارج كريتر وايضا تامين المداخل القريبة من البوابات الرئيسية لقصر معاشيق..

وللأسف الشديد فقد قامت قوات اللواء الاول حماية رئاسية بكسر مخازن السلاح والذخيره وقاموا بنقلها من اتجاه البحر عبر زوارق أعدت لذلك حيث بدئت عمليه النهب لمخازن السلاح منذ الأمس وعندما شارفت عصر اليوم على الانتهاء اوعزوا لعناصر لهم كانت تتواجد في شعب العيدروس والقطيع بالدخول إلى القصر ونهب وسرقه ماتبقى وبعد ذلك تدفق المئات من الأهالي والمواطنين لدخول القصر والنهب بعدما فتحت لهم قوات سند الرهوه

وإننا نحن في قوات الدعم والإسناد بقياده العميد مختار النوبي قد قمنا من فورنا بنشر قواتنا على كافه المواقع المحيطة بالقصر من اتجاه شعب العيدروس والقطيع وقمنا بتشديد الحرسات بالقرب من البوابات الرئيسية للقصر ولم نتدخل حينها باتجاه بوابات القصر الرئيسية نظرا واحتراما منا للاتفاق الذي تم بيننا وبين الأشقاء من القوات السعوديه

وبعدها تواصلنا بهم فطلبوا منا التقدم والسيطرة على بوابات القصر وعدم السماح لأي كان بالدخول لأجل فرض السيطرة الامنية والسيطرة على الوضع لتوقيف عمليات النهب والسلب نتيجة انسحاب وهروب كافه قوات الحماية الرئاسية بقياده سند الرهوه من البحر بعد نهبهم لكافه الاسلحة والمخازن.

وإننا إذا ناسف لما حصل وما قام به لواء الحماية الرئاسية الاول من عمليات نهب وسلب بالرغم من وقوف القوات السعوديه بجانبهم ودعمها لهم بكل شيء .

إلا أننا نود أن نقول لقوات التحالف العربي أنه ليس هناك قوات حقيقيه صادقه معكم غير قوات المجلس الانتقالي.

وإننا مستعدون للبقاء وحمايه المعاشيق حمايه كامله إلى جانب قواتكم المتواجدة هناك.

ونطمئن كافه أهالي عدن والجنوب عامه إن الأمور اصبحت تحت السيطرة وكل شيء على ما يرام.

المكتب الاعلامي لقوات اللواء الخامس دعم واسناد