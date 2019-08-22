شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اول تدخل عسكري بري سعودي وتخوض اشتباكات عنيفة مع مسلحين في محيط قصر معاشيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر في عدن اندلاع اشتباكات بين مسلحين وقوات سعودية تتولى حماية قصر معاشيق.

ونقلت صحيفة عدن عن شهود عيان ان مسلحين اطلقوا النار على القوات السعودية التي ردت على مصدر اطلاق النيران.

وبحسب الصحيفة، استخدمت في الاشتباكات اسلحة متوسطة فيما لم ترد انباء عن سقوط ضحايا.

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وكان مصدر في عدن أبلغ شبكة أبابيل الإخبارية ان اشتبكات عنيفة تجري في محيط قصر معاشيق، دون أن يحدد أطراف المواجهة.

وكانت مصادر في الحكومة الشرعية اتهمت قوات المجلس الانتقالي، باقتحام قصر معاشيق عصر امس الاربعاء ونهب محتوياته، بعد أيام من استلامها له من قوات الانتقالي إثر وساطة قادتها المملكة العربية السعودية.

بدورها اصدرت قوات اللواء خامس دعم وإسناد التابعة للمجلس الانتقالي امس الأربعاء بيانا اوضحت فيه طبيعة الاحداث المتسلسلة التي انتهت بنهب معدات وذخائر واشياء اخرى من قصر المعاشيق بمنطقة حقات.

واتهمت قوات اللواء خامس دعم وإسناد الحماية الرئاسية بعملية النهب ثم فتح الابواب امام المواطنين للنهب.