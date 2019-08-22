شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : فتحي بن لزرق يطالب الرئيس هادي بإصدار أخطر قرار جمهوري قد يغير وجه اليمن إلى الأبد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالله التهامي - مقترحات من

دعا الصحفي الجنوبي، فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار جمهوري بنقل مؤسسات الدولة من عدن إلى مأرب.

وقال بن لزق، في منشور له على صفحته" فيسبوك" ادعوا الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي إلى إصدار قرار يقضي بنقل البنك المركزي والكليات العسكرية وكافة مقار الوزارات الحكومية من عدن إلى محافظة مأرب.

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وأضاف الصحفي الجنوبي، جاءت للجنوبيين فرصة إدارة الدولة كلها من عدن والتحكم بأمورها لكن الغوغاء اضاعوها عليهم وأرادوها فوضى، لذلك حفاظا على أرواح الناس وحفاظا على مؤسسات الدولة نرى ان مأرب أولى بها من عدن.

وتابع بالقول دعهم يا هادي يعودون إلى زمن الجلوس أمام المؤسسات الحكومية في صنعاء بالأيام لأجل تغيير اسم في دفتر المعاش، مضيفا دعهم يا هادي يعودون إلى زمن المتابعة شهرين في شئون الأفراد لأجل صرف مرتب.

وقال مخاطبا رئيس الجمهورية، دعهم يا هادي يعودون إلى زمن الفتات في مقاعد الكلية الحربية والشرطة وغيرها بعد ان منحتهم خلال عامين نصيب الاسد من مقاعد الكلية العسكرية بصلاح الدين.

وأضاف ان هؤلاء لديهم مشكلة مع الدولة ومؤسساتها لذلك فبقاء مؤسسات الدولة في عدن امر خطير، مشيرا اعقلها وتوكل وانقل كل المؤسسات إلى مأرب أو تعز أو غيرها ولن يلومك أحد.

وعبر عن شكره لفخامة رئيس الجمهورية، قائلا: كثر الله خيرك يا بن منصور، نحن مش حق دولة هؤلاء اضاعوا علينا كل الفرص واهدروها.

وأختتم منشوره قائلا توكلوا وغادروا إلى مأرب إلى ان تتم التسوية السياسية ويعود الجميع إلى صنعاء واتركوهم يتضاربون في عدن، هذه العقليات ادمنت القتال والخراب وانتاج الموت ولن تقوم للدولة قائمة بوجودهم.

وقال "توكل على الله .. هذا الجنوب وشعبه كتب الله عليهم الشقاء منذ 1967 وحتى اليوم وكل ماجت له فرصة للحياة اهدرها الغوغاء وبائعي الشعارات".