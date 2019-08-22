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قوات الأمن الخاصة واللواء 21 ميكا تبدأ بالإنسحاب من مدينة عتق
الخميس 22 أغسطس 2019
كتب
عتق - الخليج 365
أفادت الأنباء الورادة من مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، أن قوات الأمن الخاصة واللواء 21 ميكا بدأت في هذه الأثناء بالإنسحاب من المدينة التي كانت قد إقامت فيها العديد من الإستحداثات خلال مواجهتها الأخيرة مع قوات النخبة .
ويأتي إنسحاب هذه القوات من عتق، بناءاً على الإتفاق بين السلطة المحلية وقوات النخبة الشبوانية والذي قضى بإنسحاب القوات التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة من عتق إلى مأرب .
وأوضحت مصادر محلية، أن هذا الإتفاق أسهم في حقن دماء أبناء شبوة ومنع إنزلاق المدينة إلى مواجهات عسكرية لن يكون الخسار فيها إلا المواطنين .
وذكرت المصادر، أن قوات النخبة الشبوانية والأمن العام ستقوم بتأمين المدينة بعد إستكمال إنسحاب تلك القوات المعروفة بإن ولائها لحزب التجمع اليمني للإصلاح .
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