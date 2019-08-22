شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اقالة وزير الداخلية احمد الميسري من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طالب ابناء محافظة تعز الرئيس هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك بضرورة محاسبة ة وزير الداخلية احمد الميسري واقالته من منصبه لأنه لا يأبه بمعاناة المواطنين ولا يستحق هذا المنصب الهام.

واعلن مواطنون غاضبون ان الميسري لا يتابع الاهمال والفوضى في الاجهزة التابعة لوزراة الداخلية كان اخرها وقف منح الجوازات خاصة وان هناك مرضى مضطرون للسفر والعلاج بالاضافة الى الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية في الخارج.



وأغلقت مصلحة الهجرة والجوازات فرع تعز، أبوابها أمام المواطنين، معلنةً إيقاف إصدار الجوازات.

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وعلقت المصلحة لوحة على بوابة المبنى، تنبيه للمواطنين قالت فيها: “الإخوة المواطنين نلفت عنايتكم أنه تم تعليق استقبال طلبات الحصول على الجوازات، حتى يتم حل مشكلة إيصالها للمصلحة، وبالنسبة لمن سدد الرسوم، سيتم استكمال إجرائاتهم حتى يتم نفاذ المخزون لدينا”.



وتفاجئ الموظفين عند وصولهم للدوام بأن النظام الخاص بالجوازات مغلق من قبل الوزارة.

وأفاد مواطنين لـ المشهد اليمني، أن الموظفين داوموا يوم أمس لبظهر ولكن النظام كان مغلق، واليوم لم يتواجد أي موظف.