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عضو رئاسة  الإنتقالي لـ"اليمن العربي": ابين لن تغرد خارج السرب والشعب الجنوبي مصطف خلفنا

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سيد مصطفى 0 تبليغ

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عضو رئاسة الإنتقالي لـاليمن العربي: ابين لن تغرد خارج السرب والشعب الجنوبي مصطف خلفنا

الخميس 22 أغسطس 2019

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عضو رئاسة  الإنتقالي لـ

كتب

سيد مصطفى

قال العميد علي الشيبة ناصر، عضو رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن ابين بخير ولن تغرد خارج سرب الإجماع الوطني الجنوبي وكذلك بقية محافظات الجنوبي، مبينًا أنهم أصحاب الحق في أرضهم يربطهم الإنتماء لها والهوية والتاريخ وقدم الشعب الجنوبي تضحيات كبيرة من أجل الحرية والعزة والكرامة.

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 وأكد الشيبة لـ"الخليج 365"، أنه اليوم اصطف الشعب الجنوبي خلف المجلس الإنتقالي وفوضه كحامل سياسي لقضيته خير دليل على وحدة صف أبناء الجنوب ونضالهم، نحو تحقيق تطلعاتهم في التحرير والاستقلال واستعادة دولتهم التي سلبها منهم الاحتلال اليمني.

وأضاف عضو رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أنه لايضيع حق ورائه مطالب، وقد ظهرت بوادر الأمل في تحقيق حلمهم وازداد بتعاون الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة الشقيقه الكبرى المملكة العربية ودولة الإمارات العربية.

 وبين الشيبة، أنه قد وقف الشعب الجنوبي ومقاومته الباسلة مع الأشقاء في الدفاع عن الأمن القومي العربي من المد الفارسي عبر أدواته مليشيات الحوثي.

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