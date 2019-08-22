اللواء الخامس دعم وإسناد يصدر بياناً هاماً بشأن ما حدث بمحيط قصر المعاشيق 

اللواء الخامس دعم وإسناد يصدر بيانا هاما بشأن ما حدث بمحيط قصر المعاشيق

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أصدر اللواء الخامس دعم واسناد بياناً، أوضح فيه حقيقة ما حدث في محيط قصر المعاشيق الرئاسي بالعاصمة عدن، من فوضى ونهب وسلب للمباني والمخازن في منطقة حقات .



وقال البيان، أنه بعد سيطرة اللواء في الاسبوع الماضي على المعاشيق جاءت لجان اشرافية من قبل الاخوه الاشقاء في التحالف العربي وعلى راسهم الاخوة من القوات السعوديه، وطلبوا منهم الانسحاب من المعاشيق وكافه بواباتها وقيامهم هم بتامينها مع قوات اللواء الاول حماية رئاسية بقيادة سند الرهوة قائد اللواء .

وذكر البيان أن قوات اللواء إمتثلت لذلك تقديرا للأشقاء من القوات السعودية وعلى ان تبقى قواتنا على مداخل ومخارج كريتر وايضاء تامين المداخل القريبه من البوابات الرئيسية لقصر معاشيق..

وأضاف "إلا أنه وللاسف الشديد فقد قامت قوات اللواء الاول حمايه رئاسيه بكسر مخازن السلاح والذخيره وقاموا بنقلها من اتجاه البحر عبر زوارق أعدت لذلك حيث بدئت عمليه النهب لمخازن السلاح منذ الأمس وعندما شارفت عصر اليوم على الانتهاء اوعزوا لعناصر لهم كانت تتواجد في شعب العيدروس والقطيع بالدخول إلى القصر ونهب وسرقه ماتبقى وبعد ذلك تدفق المئات من الأهالي والمواطنين لدخول القصر والنهب بعدما فتحت لهم قوات سند الرهوه".

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وأكد البيان أن قوات الدعم والإسناد بقياده العميد مختار النوبي قامت على الفور بنشر القوات على كافه المواقع المحيطة بالقصر من اتجاه شعب العيدروس والقطيع وشددت الحراسات بالقرب من البوابات الرئيسية للقصر ولم يدخل حينها باتجاه بوابات القصر الرئيسيه نظرا واحتراما منا للاتفاق الذي تم بيننا وبين الأشقاء من القوات السعوديه .

وتابع "وبعدها تواصلنا بهم فطلبوا منا التقدم والسيطرة على بوابات القصر وعدم السماح لأي كان بالدخول لأجل فرض السيطره الامنية والسيطرة على الوضع لتوقيف عمليات النهب والسلب نتيجة انسحاب وهروب كافه قوات الحمايه الرئاسيه بقياده سند الرهوه من البحر بعد نهبهم لكافه الاسلحه والمخازن" .

واعرب البيان عن أسفه لما قام به اللواء الأول حماية رئاسية من عمليات نهب وسلب بالرغم من وقوف القوات السعودية بجانبهم ودعمها لهم بكل شي .. مؤكداً إستعداد قوات اللواء للبقاء مع قوات التحالف العربي وحماية المعاشيق حماية كاملة إلى جانب قواتكم المتواجدة هناك

وقال "ونطمن كافه أهالي عدن والجنوب عامه إن الأمور اصبحت تحت السيطره وكل شي على مايرام".