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الأربعاء 21 أغسطس 2019
نصر هرهرة
كتب
سيد مصطفي
قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي، أن الاحداث الاخيره جاءت بعد الهجوم الارهابي على حفل تخرج شباب اكملوا التدريب العسكري في معسكر الجلاء وكان الحضور قيادات الجنوب في المنصه وقائد اللوية الدعم والاسناد منير محمود اليافعي (ابو اليمامه ).
وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أنه قتل القائد و40شاب من المتخرجين العسكريبن وقد بينت التحقيقات ان هذا الهجوم جاء بعد عمل استخباراتي اشتركت فيه عدة قوى الحوثي والاخوان وهم الحزب الاكبر والاقوى في حكومة معين والقاعدة .
وأضاف مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي، أنه كان الهدف قتل القيادات في المنصه ثم الانقلاب على المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي لكن هدفهم لم يتحقق كاملا ولكن كانت الخساره كبيره في القايد ابو اليمامه وااجنود الجدد في عمر الشباب
كانت هذه تفاصيل خبر مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"اليمن العربي": هذه حقيقة عملية إغتبال القائد أبو اليمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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