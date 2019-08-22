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الأربعاء 21 أغسطس 2019
ديان عمر رئيس الجالية الجنوبية في هولندا
كتب
سيد مصطفي
قال ديان عمر رئيس الجالية الجنوبية في هولندا، أن السيطرة على مدينة عدن والإنتصارات الجنوبية الأخيرة هي نتاج نضال الحراك الجنوبي الذي بدأ منذ عام 2007، مبينًا أن الإنتصارات الجنوبية متوالية حتى تحرير كافة أراضي الجنوب.
وأكد ديان لـ"الخليج 365"، أن المجلس الجنوبي يحتاج فقط لعمل سياسي أكثر في المرحلة القادمة، مبينًا أن المجلس سيفوم خلال الفترة القادمة بجولات خارجية أكثر.
وأضاف رئيس الجالية الجنوبية في هولندا، أن المجلس الإنتقالي مرتبط بالتحالف العربي وملتزم بحرب الحوثيين وجنوده موجودين بجبهات القتال.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجالية الجنوبية بهولندا لـ"اليمن العربي": السيطرة على عدن نتاج النضال منذ 2007 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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