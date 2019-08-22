رئيس الجالية الجنوبية بهولندا لـ"اليمن العربي": السيطرة على عدن نتاج النضال منذ 2007

الأربعاء 21 أغسطس 2019

ديان عمر رئيس الجالية الجنوبية في هولندا

كتب سيد مصطفي

قال ديان عمر رئيس الجالية الجنوبية في هولندا، أن السيطرة على مدينة عدن والإنتصارات الجنوبية الأخيرة هي نتاج نضال الحراك الجنوبي الذي بدأ منذ عام 2007، مبينًا أن الإنتصارات الجنوبية متوالية حتى تحرير كافة أراضي الجنوب.

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وأكد ديان لـ"الخليج 365"، أن المجلس الجنوبي يحتاج فقط لعمل سياسي أكثر في المرحلة القادمة، مبينًا أن المجلس سيفوم خلال الفترة القادمة بجولات خارجية أكثر.

وأضاف رئيس الجالية الجنوبية في هولندا، أن المجلس الإنتقالي مرتبط بالتحالف العربي وملتزم بحرب الحوثيين وجنوده موجودين بجبهات القتال.