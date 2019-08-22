شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : البركاني يسخر من الرئيس هادي وحيدر العطاس ينفعل ويرد علية... تفاصيل اجتماع عاصف في الرياض بين هادي وقيادات الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقول مصادر مؤكده من داخل الإجتماع الذي عقدته شرعية الرياض برئاسة هادي اليوم وبحضور كل رجال الدولة في الرياض أنه بعد أن تحدث الرئيس عن احداث عدن الأخيرة وكان طوال حديثه يصف ماحصل (بالأحداث)

وبعد أن اكمل هادي كلامه

تحدث الشيخ سلطان البركاني رئيس البرلمان المنتهية ولايته وقال:

أنا متعجب من تجنب الرئيس لوصف ما حصل في عدن (بالانقلاب) وكأنه يخجل من جرح مشاعر بعض الإخوة الحاضرين معنا في هذا الإجتماع ممن هم محسوبين عليه وعلى شرعيته وقلوبهم مع الانتقالي الانفصالي ويعتقدون أننا اغبياء لانفهم حيلهم ومكرهم ،وواصل البركاني حديثه حسب المصادر بنبرة حادة ومتهكمة وانفعالية ورفع صوته بصورة غير طبيعية. علئ الرئيس هادي

ما جعل الرئيس هادي يقاطعه ويطلب منه أن يهدي أعصابه بحسب المصدر

وقال هادي ياشيخ سلطان كلنا في مركب واحد ونتحمل جميعا مسئولية ماحدث في عدن وماحدث قبله في صنعاء !!

وعندها طلب السيد حيدر أبو بكر العطاس الكلمة وهو المقصود بالكلام الذي طرحه الشيخ البركاني بحسب الحاضرين

!،فاتيحت له الفرصة بالحديث من قبل الرئيس ،وكان العطاس في حالة هدوء وثقة بالنفس .وبدأ حديثه بالرد على الشيخ البركاني بقوله: كنت أتمنى من الأخ سلطان أن يفور دمة ويظهر حرصه على الشباب الذين احرقهم نظام صالح في جمعة الكرامة بتعز عندما كان الأخ سلطان الرجل المقرب من صالح أو عندما استولى الحوثيين على صنعاء وكل مرافقها أو يرفع صوته بوجه من يقتل الأطفال والنساء في تعز مسقط رأسه !!

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...تقول المصادر ان الرئيس شعر بأن الإجتماع بدأ يخرج عن اجنداته المقررة فتدخل لإسكات العطاس الذي واصل الحديث بتعرية البركاني وفضح مواقفه السلبية منذ عهد صالح ،،فرفع هادي صوته بوجه العطاس وضرب بيده على الطاولة قائلا

:يا أخواني عيب ! نحنا مش عيال صغار ! حينها عاد البركاني ليلتفت إلى العطاس الذي كان بجانب هادي ليقول له والله ياحيدر لو تدعمكم امريكا وكل دول العالم أن الوحدة باقية وسنقاتلكم أنت واصحابك الانتقاليين في عدن وان مصيركم الزوال ولعنة التاريخ

فرد العطاس مباشره. للبركاني اذهب تعز وحرر منطقتك من حزب الاصلاح والحوثي ا انته ومن علي شاكلتك ،،

الا تستحي ولاتخجل تريد ان تعيد المناطق. المحرره الجنوبيه.وسواحلها الي الحوثي وايران ،باسم الوحده التي اضعتموها انتم ،واضعتم جمهوريه سبتمبر. واضعتم كذالك مذهبكم السني والزيدي،

وقال له الذي يريد يتكلم او ينطق باسم الوحده

يذهب يحرر غرف بيته وبعدها يحرر صنعاا. وصعده،ويعرف وحده من جنوبي ،

..... تقول المصادر أن نائب الرئيس اللواء علي محسن الأحمر والذي لزم الصمت طوال مدة الملاسنة بين البركاني والعطاس قام من كرسيه بغية الإنسحاب من القاعة وطلب من بعض القادة العسكريين الكبار في الإجتماع بمن فيهم المقدشي الإنسحاب ،فحاول الشيخ البركاني ثني الأحمر عن المغادرة وراح يعتذر عن مابدر منه ويقبل رأسه ،،لكن الأحمر رفض تودد البركاني قائلا: دائما وأنت وراء كل المشاكل التي حلت بنا وبالبلاد وياليتك حقها اهل اعجبك الان عندما شرشحك العطاس فلوكنت صمت افضل لك

!! فقال له ياشيخ سلطان اتق الله ! هذا وطن مش دكان (نتشارع) عليه ؟؟ ثم

غادر الأحمر الإجتماع تقول المصادر بعد أن ساد القاعة صخب شديد وشعور بالإحباط من هذه الخلافات والانقسامات التي تعيشها اجنحة الشرعية فيما بينها .ثم.حاول الرئيس هادي السيطرة على الوضع وتهدئة الأجواء واكمال الإجتماع بمن بقي من القيادة والتي كان غالبيتها من تيار الإصلاح رغم مغادرة نائب الرئيس اللواء الأحمر .

تم مواصلة الإجتماع شكليا حرصا من الرئيس هادي لإظهار إدارته بشكل متماسك أمام الأشقاء في السعودية ا لذين دعوا الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي إلى إجتماع في جدة .

#هذه الكلام نقله لي أحد كبار العسكريين الذين غادروا الاجتماع بمعية نائب الرئيس اللواء علي محسن الأحمر وهو مصدر موثوق .١٠٠٪