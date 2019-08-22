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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
ذكر مصدر اعلامي يمني في الرياض، أن وزير الإعلام في حكومة هادي هدد بإحراق نفسه وسط الرياض، احتجاجاً على طرد الحكومة من عدن.
وقال المصدر لـ” الخليج 365 ” أن وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، هدد في لقاء جمعه مع بعض المسؤولين السعوديين والاماراتيين بحرق نفسه أمام كاميرات العالم ، مطالباً الامارات بسحب مليشياتها والسعودية بالتدخل لإنقاذ من تبقى من الشماليين الموالين لهم.
وبحسب المصدر فقد أكد الارياني أن الاعلاميين الموالين للتحالف والمنتشرين في الرياض والقاهرة باتوا يعيشون اوضاعاً صعبة ، مؤكداً على ضرورة اعادتهم الى عدن.
الجدير بالذكر أن الإرياني اثار سخرية المئات من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد ظهوره على شاشة التلفزيون معلناً ان حكومته لم تتخذ قرار الدخول الى العاصمة صنعاء من اجل تحريرها حسب قوله، في حين ان حكومته قد جرى طردها منذ ايام في عدن الواقعة تحت سيطرت قواتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فضيحة تحرير صنعاء.. وزير في حكومة هادي يهدد بإحراق نفسه .. لهذا السبب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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