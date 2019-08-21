الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

وكالة روسية تكشف عن أول إجراء يمني بشأن إعفاء الإمارات من المشاركة في التحالف العربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وكالة روسية تكشف عن أول إجراء يمني بشأن إعفاء الإمارات من المشاركة في التحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن وزير النقل اليمني صالح الجبواني أن الحكومة اليمنية توجهت بطلب للرئيس عبد ربه منصور هادي، يتضمن وقف مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي جرت في عدن وجنوب البلاد.

وقال الجبواني في حديث لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء: “الحكومة في بيانها أمس حملت المسؤولية الكاملة للإمارات عن كل ما يجري ورفعت رسالة للرئيس هادي بشأن إعفاء الإمارات من استمرار مشاركتها في التحالف العربي في اليمن”.

 

أخبار قد تهمك:

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف الجبواني: “في مرحلة لاحقة سنشتغل على ملفات سياسية وحقوقية وإنسانية وسنرفعها للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها، وكل ما فعلوه في اليمن من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة البلد ومحاولة اقتطاع أجزاء من أراضيه”.

وأوضح الوزير اليمني: “المجلس الانتقالي ولد في غرفة مخابرات في أبوظبي، لذلك هو أداة إماراتية مئة في المئة، والسؤال هو ماذا تريد الإمارات وماهي الخطوات التي تنوي القيام بها باتجاه التطبيع ومحاصرة ما حدث وعلاج آثاره حسب رغبة الأشقاء في أو التصعيد الذي سينسف الجهود السعودية ويقوض سيادة اليمن ووحدة أراضيها..”، مؤكدا “الإمارات المسؤول الأول والأخير عن كل شيء”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة روسية تكشف عن أول إجراء يمني بشأن إعفاء الإمارات من المشاركة في التحالف العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا