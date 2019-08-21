أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الأربعاء 21 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الاربعاء الموافق 21 أغسطس 2019 وهي كالتالي:

قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": الإمارات قدمت الكثير لشعب الجنوب ولا ننسى فضلها حصري.. فساد بمكتب محافظ تعز مبلغ مالي مقابل قرار تعيين إعلامي يمني لــ "الخليج 365": أهداف عاصفة الحزم تتحقق والرهان بات على سلام دائم قيادي في الإنتقالي : تحركات المجلس الأخيرة هي لمساعدة التحالف العربي في إستكمال تحرير اليمن الحزام الأمني يحتوي أعمال الفوضى والنهب في محيط المعاشيق بعدن قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": الإمارات أسهمت في إعادة إعمار ما دمرته الحرب تفاصيل لقاء خالد بن سلمان مع وفد المجلس الإنتقالي برئاسة الزبيدي Advertisements لملس : مفاوضات جدة تمثل فرصة أمام جنوبيي الشرعية شاهد.. نهب قوات الحماية الرئاسية لقصر المعاشيق رئيس تحرير الخليج 365 يكشف عن أدلة تورط الحوثيين فى هجوم "حقل الشيبة" إدراة البحث الجنائي بحضرموت تسلم متهما بقضية قتل من خارج اليمن إلى سفير بلاده سياسي جنوبي : الفوضى في محيط المعشيق هدفها التشويش على لقاءات جدة مقاتلات التحالف تدمر غرفة عمليات للمليشيا الانقلابية شرقي صعدة محافظ حضرموت يطلع على سير العمل في جسري بن سيناء وحلة سياسي جنوبي لـ"الخليج 365": الإنتقالي يجب عليه المطالبه بإدارة المناطق المحررة رداً على تنكر شرعية الإخوان .. نشطاء يطلقون #جنوبيون_السعوديه_والامارات_بقلوبنا وساطة قبلية تنجح في الاتفاق على تسليم عتق سلمياً للانتقالي سياسيون أوربيون: الحوثي يفرّط بفرص السلام ويلتف على الحل السياسي النخبة الحضرمية تلقي القبض على مشعوذين عدن .. اللواء شلال يدشن حملة التوعية لمنع حمل السلاح وترقيم المركبات # اليمن # صعدة # الحوثيين # لملس # الزبيدي # الجنوب # الإمارات # التحالف العربي # عدن # الشرعية # تعز # حضرموت # الخليج 365 # الحزام الأمني # قوات الحماية الرئاسية # اللواء # الإنتقالي

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