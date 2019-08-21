تخرج دفعة جديدة من كلية الإقتصاد بعدن برعاية من المجلس الانتقالي الجنوبي 

الأربعاء 21 أغسطس 2019

خريجى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن

كتب الخليج 365

أقامت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، اليوم الأربعاء، حفل تخرج الدفعة 16 قسم دولي دفعة "نهضة اقتصاد دولي"، برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي .

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وأقيم في قاعة قصر العرب الكبرى في المعلا، ضمن الحفلات الذي يرعاها المجلس الانتقالي الجنوبي لدعم خريجين هذا العام من عموم كليات جامعة عدن، للتخفيف عن الطلاب الخريجين أعباء وتكاليف الاحتفالات .

وشهد الحفل حضور عدد كبير من أهالي وأصدقاء الخريجين ومجموعة كبيرة من اساتذة ومعلمي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأهالي الخريجين ومحبيهم وأصدقائهم.

وعبّر الحاضرون عن ارتياحهم للاهتمام الذي لمسوه من قبل المجلس الانتقالي والدعم اللامحدود في كافة الجوانب والتي كانت الأساس لنجاح هذا الحفل.