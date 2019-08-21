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سلامتك FM تطلق مساء اليوم بثها المباشر بالصوت والصورة على صفحتها على الفيس بوك

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المكلا / خاص 0 تبليغ

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الأربعاء 21 أغسطس 2019

إذاعة سلامتك fm

إذاعة سلامتك fm

سلامتك FM تطلق مساء اليوم بثها المباشر بالصوت والصورة على صفحتها على الفيس بوك

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المكلا / خاص

تماشياً مع التطور التكنولوجي وبث برامجها مباشرة عبر النت ، أطلقت إذاعة سلامتك FM  مساء اليوم بثها المباشر بالصوت والصورة على صفحتها على الفيس بوك .

وتأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام إدارة الاذاعة بمواكبة التطور في المجال التكنولوجي، والعمل على التعريف بكوادر الاذاعة من مذيعين ومهندسي صوت وإداريين وتقديمهم لمستمعيهم صوتاً وصورة ، وكذا افساح المجال للمستمعين المشاركة مباشرة بآرائهم واقتراحاتهم ومداخلاتهم في جميع البرامج المباشرة .

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وأكد مدير الإذاعة الأستاذ صلاح العماري أن الإذاعة بصدد اعتماد وسائل تقنية حديثه تساعد على انجاح الرسالة الإعلامية للإذاعة ومواكبة الوسائل السريعة لإيصال حزمات برامج الإذاعة المتميزة للمستمع والمشاهد معاً ، لتسهم في ترك أثرها الواضح في المجتمع ، وتحقيق الرواج الأكبر  .

مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة غدت تمثل وسيلة ناجعة للانتشار الحديث المتطور، وتساعد على الوصول إلى هدف التوعية وايصال المعلومة من خلال  شبكة الإنترنت والأجهزة الإلكترونية الذكية التي باتت منتشرة بين كافة شرائح المجتمع.

وشكر مدير الإذاعة جهود الإعلامي محمد عبرالرحمن العمودي والمهندس مراد مبارك باحاج وتفاعلهما في انجاح هذه الخطوة ، وجميع طاقم الإذاعة الذين يسعون بشكل دائم لتطويرها .

هذا وبارك المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" هذه الخطوة لإذاعة سلامتك ، مؤكداً أنها تأتي ضمن احتفالات المؤسسة بحصولها على شهادة الجودة العالمية "الآيزو" .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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