المليشيا تكثف القصف على شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة 

الأربعاء 21 أغسطس 2019

مليشيا الحوثي

كتب إب - الخليج 365

كثفت مليشيا الحوثي عملياتها التصعيدية مستهدفة مواقع القوات المشتركة عدة مناطق في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة، غرب اليمن.

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ويأتي هذا مواصلة لعمليات التصعيد المستمرة بالقصف والإستهداف التي تقوم بها مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن.

وأطلقت المليشيات عشرات قذائف مدفعية الهاون الثقيلة على مواقع قوات القوات المشتركة شرق مدينة الصالح ، كما قامت بشن عمليات إطلاق نار من أسلحة مختلفة من بينها سلاح 14.5، وسلاح البيكا وسلاح 12.7 الرشاشة.

وفتحت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها القناصة صوب مواقع القوات المشتركة في ذات المنطقة بشكل مكثف ومستمر خلال ساعات اليوم.

على صعيد متصل تعرضت مواقع القوات المشتركة جنوب المدينة لقصف مدفعي عنيف حيث سقطت مقذوفات هاون من عيار 120 بالقرب من مواقع للقوات المشتركة في الوقت الذي شنت فيه المليشيات قصف بالأسلحة الثقيلة م.ط من عيار 23 على المواقع ذاتها.