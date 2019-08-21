إغتيال طبيب يعالج كسور العظام في عدن الأربعاء 21 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 قالت مصادر محلية، أن مسلحين مجهولين، إغتالوا، مساء الأربعاء، طبيباً معالجاً يدعى خالد المصعبي .

وذكرت المصادر، ان مسلحين مجهولين داهموا عيادة المصعبي الشهيرة وسط حي السيلة بالشيخ عثمان وقتلوا الطبيب المعالج خالد المصعبي المتخصص بمعالجة الكسور العظمية .. مشيرة إلى أن المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية . وتزايدت في الآونة الأخيرة حوادث الإغتيال في العاصمة عدن، جيث إستهدفت حوادث سابقة جنديين ومواطن .

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