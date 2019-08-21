شرطة عدن تمهل مالكي المركبات غير المرقمة إلى أخر هذا الشهر 

الأربعاء 21 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
امهلت إدارة أمن العاصمة عدن، مالكي المركبات غير المرقمة حتى نهاية هذا الشهر لترقيم وترسيم مركباتهم لدى شرطة السير في عدن .
وجاء في الإعلام الذي نشره المكتب الإعلامي لأمن عدن "تعلن إدارة أمن عدن لمالكي المركبات غير المرقمة بالتوجه الى شرطة السير م/عدن وذلك لترسيم وترقيم مركباتهم من تاريخ هذا الإعلان الى 31 أغسطس 2019م" .
وأكد الإعلان أنه سيتم ضبط وحجز أي مركبة غير مرقمة من بعد هذا التاريخ .
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