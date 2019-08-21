شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو أشعل المواقع لفتاة سعودية منقّبة مع موظف داخل أحد المحال التجارية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعل مقطع فيديو، لفتاة سعودية منتقبة مع موظف بأحد المحلات التجارية، موجة غضب، بسبب ما قامت به مع ذلك الموظف.

وتظهر الفتاة -لم يعرف إن كانت زبونة أو موظفة بالمحل- وهي تلعب مع الموظف “ريست” وتحاول التغلب عليه، فيما يضحك الأخير لعدم قدرتها على هزيمته.

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وعبر مغرّدون عن غضبهم من تصرّف الفتاة، وطالبوا باعادة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي غيّبها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقابل إعطاء كامل الصلاحيات والحرية المطلقة لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، لتحويل المملكة من بلدٍ ملتزمٍ دينياً إلى بلدٍ علمانيّ.