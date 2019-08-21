شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” وفاة شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. هجوم واسع على الفنانة المثيرة للجدل بعد خوضها تجربة الموت عارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحدثت الفنانة الكويتية شمس جدلا كبيرا بإطلالتها الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشرت صورتها مدفونة في الرمال.

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ونشرت صورة صدمت متابعيها، حيث ظهرت مدفونة تحت الرمال لا يظهر إلا وجهها، وقالت: “جربت أموت قبل أموت موتوا قبل ان تموتوا اقتل كبريائك الزائف قبل ان يقتلك.”

ولفت متابعون في تعليقاتهم إلى أن شمس كانت عارية حيث أن الدفن في الرمال لابد أن يكون الشخص عاريًا تمامًا، حسب قولهم.

وكانت شمس أثارت تكهنات حول انفصالها عن حبيبها المجهول الهوية، وذلك بسبب الصور والتعليقات التي تنشرها مؤخرا.