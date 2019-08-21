شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : دولة خليجية مقربة من المملكة تصدر بيان مفاجئ لـ((بن سلمان)) بشأن اليمن... وقناة الحدث تنقل الخبر المفاجئ .. شــاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العيتبي، تصريحًا صادمًا لولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بشأن اليمن.

وقال "العتيبي" في كلمته بجلسة مجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء، حول اليمن: إنه "لا حل عسكريًّا للأزمة في اليمن"، بحسب ما نقلت قناة "الحدث" السعودية.

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ويأتي موقف الكويت الصادم لوزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، الذي يشرف على العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمنمنذ خمس سنوات ضد ميليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران.

ومنذ إطلاق عملية "عاصفة الحزم" في اليمنعام 2015 والتي استهل محمد بن سلمان بها مشوارة كوزير للدفاع في السعودية، تصر الرياض على أن الخيار العسكري هو الأنسب للقضاء على "الحوثيين".

وفي ذات السياق، أدان "العتيبي"، "استمرار الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت النفط السعودية"، ومضيفًا: "نتطلع لجهود السعودية في استضافة الحوار بشأن عدن".

وجدد مندوب الكويت في الأمم المتحدة، دعوته للاطراف اليمنية تنفيذ اتفاق ستوكهولهم، خاصة بشأن الموانئ الثلاثة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.